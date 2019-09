Blue Jackets: de mauvaises nouvelles pour Brandon Dubinsky

Le joueur de centre des Blue Jackets de Columbus Brandon Dubinsky sera absent pour une durée indéterminée à cause d’une blessure au poignet et manquera ainsi le début de la saison, a annoncé son équipe mercredi.

Le vétéran avait pourtant participé à l’entraînement de la veille, mais ne s’est pas présenté sur la patinoire le lendemain. Il a inscrit trois mentions d’aide en autant de parties durant le calendrier préparatoire, décochant sept tirs.

Dubinsky avait été opéré à un poignet pendant le printemps 2017. Au cours de la plus récente campagne, il a amassé six buts et huit aides pour 14 points en 61 rencontres, tout en affichant un différentiel de -16. Celui qui a été ennuyé par un problème à la hanche lors du calendrier régulier a été limité à un filet en 10 matchs éliminatoires.