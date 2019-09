CHSLD: Danielle McCann promet des résultats pour contrer le manque d'effectifs

La ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann a mentionné mercredi au Salon bleu qu’il y aurait des résultats concernant le manque criant d’effectifs en CHSLD.

Le gouvernement répondait ainsi aux questions de l’opposition sur l’épuisement des professionnelles en soins de toute la région de Québec qui se sont déplacées mardi soir pour interpeller les administrateurs du CIUSSS.

Une infirmière clinicienne a notamment raconté aux dirigeants qu’elle avait refusé de rester au travail pour du temps supplémentaire de jour après une 10e nuit consécutive puisqu’elle devait encore travailler la nuit suivante.

«La nuit, j’éteins des feux. Je fais tout. C’est ma réalité. Comment voulez-vous que je sois fonctionnelle quand je n’ai pas d’équipe ? En fin de semaine, il y avait zéro personnel pour un département. Zéro. Il fallait faire des rotations pour assurer un minimum. Dieu merci, il n’y a pas eu d’urgence», a dénoncé Sonia Rouleau-Cyr, infirmière clinicienne depuis 12 ans.

Ce second cri du cœur en quelques mois a eu des échos à l’Assemblée nationale. La ministre responsable des Aînés n’a pas nié la situation difficile.

«C'est la réalité parce que la population est vieillissante. Une autre réalité, le taux de chômage dans la Capitale-Nationale est de 2,8 %. C'est du jamais vu. Donc, ça prend aussi du personnel. On travaille actuellement avec le pdg du CIUSSS de la Capitale-Nationale à faire en sorte de donner des postes à temps complet et aussi de la permanence. On les forme sur place», a expliqué Marguerite Blais.

La ministre Blais a dit qu’elle comprenait la détresse du personnel. Elle a aussi mentionné qu’il faudrait du temps pour embaucher des travailleurs.

«Eh oui, moi aussi, j'ai été dans le Parti libéral et je n'étais pas responsable des CHSLD et, quand je faisais partie de ce gouvernement, je me souviens très bien qu'on coupait dans le personnel et qu'on voulait augmenter la tarification des lits dans les CHSLD. Je me souviens très bien de ça.»

L’opposition a exigé le dépôt d’un plan d’action.

«Le CIUSSS de la Capitale-Nationale travaille très fort actuellement [...] et il y aura des résultats», a répliqué la ministre de la Santé Danielle McCann.