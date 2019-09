Près de 600 personnes ont bravé la pluie le 14 septembre dernier afin d’appuyer la cause de l’autisme lors de la 6e présentation de l’événement Courir pour l’autisme. L’activité a permis d’amasser plus de 47 000 $ qui serviront à la réalisation d’un projet d’habitation pour jeunes adultes autistes, Espace-Vie TSA. Actuellement, il n’existe aucune résidence leur étant exclusivement destinée dans la région de Québec. Par son approche globale et cohérente, Espace-Vie TSA entend répondre à ce besoin et permettra d’influencer et d’inspirer le développement d’une nouvelle approche résidentielle.

Un centenaire au golf

Photo courtoisie

Paul Rény de l’arrondissement Sillery, à Québec, qui a eu 100 ans le dimanche 22 septembre, effectue des visites régulières au club de golf de Pont-Rouge, sur le rang Petit-Capsa, dans Portneuf, pour y jouer un « petit neuf ». Benoit Drolet, propriétaire du club de Pont-Rouge, a profité d’une visite de M. Rény récemment pour lui remettre une carte de membre honorifique perpétuelle afin de souligner son centenaire. Toute l’équipe du golf Pont-Rouge se joint à Benoit Drolet pour féliciter M. Rény pour sa pratique sportive (il joue une douzaine de matchs durant la saison). Sur la photo, Paul Rény et Benoit Drolet.

Ambassadeur de l’année 2019 Photo courtoisie

Bravo à Normand Huberdeau, président de Groupe NH Photographes, qui a remporté le Prix Ambassadeur de l’année 2019 lors de l’assemblée générale annuelle du MPI (Meeting Professionnal International), Chapitre de Montréal & Québec, le 17 septembre dernier à l’hôtel Double Tree, by Hilton, de Montréal. Normand, qui célèbre cette année ses 45 ans de carrière dans le monde la photographie, a ainsi été honoré en présence de planificateurs et fournisseurs de l’industrie. Sur la photo, de gauche à droite : Marie-France Watson, gérante, Services de conférences à l’Université Concordia et présidente par intérim du MPI ; Thierry Marlier, v.-p., Développement des affaires et directeur des ventes pour FMAV (entreprise audiovisuelle en technologie événementielle) et Normand Huberdeau.

Double 8 Photo courtoisie

Gervais Jacques (photo), que plusieurs connaissent pour avoir fondé le Club Avantage à Québec et évidemment sa compagnie de maçonnerie (Gervais Jacques Inc.), célèbre aujourd’hui son double 8 (88 ans), comme il le dit si bien. M. Jacques profite de la vie et de l’air pur depuis son retour à Lac-Etchemin, son alma mater, en compagnie de sa conjointe Michèle Cantin. Il se promet bien de jouer son âge au golf au cours de la prochaine saison. En attendant de relever ce défi, il a réalisé un vieux rêve, soit celui d’avoir sa propre voiturette de golf motorisée. Bonne fête Gervais !

65 ans de mariage Photo courtoisie

Yvette Girard, 89 ans, et Jean-Paul Paquet (photo), 91 ans, qui résident au Manoir de l’Ormière de Québec, se sont mariés à Pont-Rouge le 25 septembre 1954. Leurs 5 enfants et leurs conjoint(e)s, leurs 9 petits-enfants, leurs 8 arrière-petits-enfants ainsi que les membres des familles Girard et Paquet célébreront l’événement le samedi 5 octobre. Félicitations !

Anniversaires Photo courtoisie

Michel Carrier (photo) animateur télé (TéléMag)... Geneviève Borne, animatrice télé, 51 ans... Catherine Zeta-Jones, actrice britannique, 50 ans... Will Smith, acteur américain, 51 ans... Joey Saputo, propriétaire du club de soccer l’Impact de Montréal, 55 ans... Mike Gauthier, chroniqueur artistique, 59 ans... Sonia Benezra, animatrice radio et télé au Québec, 59 ans... Gilles Renaud, comédien québécois, 75 ans...

