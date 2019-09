SAMSON, Jacques



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 septembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jacques Samson, époux de madame Marthe Boisvert, fils de feu madame Violetta Marcoux et de feu monsieur Ferdinand-Armand Samson. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 15 h.. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marthe, sa fille Nathalie (René Gauthier), ses petites-filles : Audrey (Danyc Dumais Ouellet) et Maude; son arrière-petit-fils Hugo ainsi que ses amis. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'hôpital de l'Enfant-Jésus (4e étage cardiologie et soins palliatifs du 5e étage) et les médecins : Dre Chantal Morency et Dre Julie Lemieux, ainsi que Chantal Dufour travailleuse sociale pour leur aide, leurs bons soins et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau # 50, Québec, Québec, Téléphone : 418 657-5334, Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca, Site web : www.fqc.qc.ca ou à la fondation : Fibrose Kystique - Division Québec 2750, chemin Ste-Foy, bureau #227, Québec, Québec, Téléphone : 418 653-2086, Site web : www.fibrosekystiquequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.