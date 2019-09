GRENIER, Michel



C'est avec une immense tristesse, que nous vous faisons part du décès inattendu de M. Michel Grenier, survenu à Saint-Zacharie (Beauce) le 21 septembre 2019,à l'âge de 46 ans, fils bien-aimé de M. Georges-Emile Grenier et de dame Suzanne Lachance. Il était copropriétaire de M.G. Grenier Inc. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi de 10h à 13h30.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, ses enfants adorés: Dylan et Megan; son frère et sa belle-sœur: Georges (Julie Dufour); ses sœurs et ses beaux-frères: Chantal, Hélène (Michel Drouin), Julie (Guy Bélanger); ses neveux et nièces: Samuel, William, Alexandre, Nicolas, Marie-Ève et Amy; ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, employé(e)s et ami(e)s.