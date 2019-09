De héros à... deux ans de prison

Un père de famille en mal d’attention qui voulait «passer pour un héros» en allumant intentionnellement deux incendies chez ses voisins a reçu une peine de deux ans de détention pour son «mépris» envers les autres.

En utilisant un accélérant, Michaël Pouliot avait eu l’idée saugrenue et dangereuse de mettre le feu à l’abri d’auto et aux deux véhicules de son voisin de Lévis en décembre 2017.

Alors qu’une «immense boule de feu» faisait rage chez le voisin, Pouliot s’était dirigé vers la porte de la résidence pour réveiller les occupants. Les pompiers avaient été appelés pour éteindre le feu, mais Pouliot s’était activé à éteindre les flammes, ce qui lui avait valu d’être remercié par son voisin qui venait de lui «sauver la vie».

Or, deux mois plus tard, Pouliot avait récidivé chez le même voisin puis appelé le 9-1-1 pour rapporter l’incendie et dénoncer deux individus qui auraient été impliqués. Si cette fois l’incendie s’est éteint par lui-même les policiers appelés sur place ont été allumés par des pas dans la neige incriminant le «héros».

Ce dernier avait finalement avoué ses torts en interrogatoire en admettant qu’il cherchait la reconnaissance de ces voisins.

D’autres infractions

Six mois plus tard, Pouliot avait toutefois été de nouveau accusé cette fois pour conduite dangereuse et de voie de fait armée avec son véhicule alors qu’il était ivre. Sur la route, il avait poussé un motocycliste vers le fossé lors d’un épisode de rage au volant.

Deux heures plus tard, il avait foncé sur un véhicule qui venait en sens inverse. La collision avait été évitée de peu. Arrêté par la suite alors qu’il était en état d’ébriété, il avait craché au visage du policier.

«Il a fait courir des risques énormes à la famille» et il a manifesté «un mépris flagrant pour la sécurité d’autrui» a dit le juge Steve Magnan avant de condamné le «héros» à une peine provinciale de deux ans moins un jour.