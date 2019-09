Devoir d’environnement

La Commission scolaire de Montréal (CSDM) a transformé le 27 septembre en journée pédagogique pour permettre aux élèves et aux enseignants de se joindre à la manifestation pour le climat. Le geste politique n’est pas banal en plus de défier l’attitude gouvernementale hésitante en matière de sauvegarde de l’environnement.

Malgré les fortes réticences du premier ministre et les remarques incongrues du ministre de l’Éducation pour qu’élèves et enseignants soient à l’école, la CSDM n’a pas bronché. Elle préfère s’inscrire dans la foulée du mouvement planétaire qui mobilise des millions de jeunes et moins jeunes et affronter les autorités provinciales.