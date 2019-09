Difficile gestion de l’intimidation par un parent

Notre fils est entré en secondaire en septembre. Lui qui n’avait aucun problème au primaire peine à faire ses marques dans sa nouvelle école. Il se sent perdu au milieu des plus grands et n’aime pas comment les choses se passent. Je le sens intimidé et je me demande même s’il refuse de nous en parler ouvertement à son père et moi, s’il ne serait pas victime d’intimidation. On en parle si régulièrement dans les médias que je m’inquiète pour notre fils, même si mon mari me jure que c’est juste normal qu’un enfant ait besoin d’une période d’adaptation quand il change d’école.

Maman poule

Demeurez à l’écoute de votre enfant, questionnez-le sur l’atmosphère qui règne dans l’école, et au besoin, prenez rendez-vous avec sa titulaire ou la direction de l’école pour en avoir le cœur net. On ne s’inquiète jamais trop pour nos jeunes.