François Legault défend le 3e lien comme un projet vert

Attaqué par Québec solidaire, le premier ministre François Legault a défendu la pertinence du projet de troisième lien Québec–Lévis en faisant valoir qu’il permettra d’y faire circuler des véhicules électriques.

«Moi, je souhaite que le Québec soit l'endroit au monde où il y a le plus d'autos électriques. Mais pour faire circuler des autos électriques, ça va prendre des routes, ça va prendre des liens», a souligné le premier ministre, lors de la période des questions au Salon bleu.

D’avis que «le nerf de la guerre» en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, «c’est le transport», la chef parlementaire de Québec solidaire, Manon Massé, a demandé à M. Legault d’avouer «que le troisième lien et la crise climatique, ça ne va pas ensemble».

Refusant de faire une telle admission, le premier ministre en a profité pour rappeler la «négociation exceptionnelle avec Montréal» que son président du Conseil du trésor, Christian Dubé, a mené afin d’assurer le financement du projet de tramway à Québec.

M. Legault a du même coup invité Québec solidaire à «arrêter de mettre en opposition» le projet de troisième lien au développement durable.

QS crie au «greenwashing»

N’en fallait pas plus pour que Mme Massé accuse le gouvernement caquiste de faire du «greenwashing».

«Quand tu as un projet qui n'est pas pantoute écologique et que, dans le fond, tu le peintures en vert pour qu'il soit écologiquement acceptable, ça s'appelle de l'écoblanchiment, a dit Mme Massé. Et dans le cas du troisième lien, cette couche-là de vert va nous coûter plusieurs milliards de dollars.»

Photo Simon Clark

En marge du caucus de l’aile parlementaire gouvernementale, le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a pour sa part présenté le projet de troisième lien comme un outil de développement économique, qui conséquemment, permettra de faire du développement durable.

Développement durable

«Ce sera un outil de développement économique pour l’Est du Québec, a dit M. Charette. Ce sera aussi l’occasion de développer une infrastructure de transport collectif. Donc oui, pour qu’il y ait développement durable, il doit y avoir développement dans un premier temps.»

«Moi, je ne suis pas Québec solidaire, je ne pense pas qu’on peut imprimer de l’argent», a ajouté M. Charette, en accusant les solidaires d’essayer de faire de la «récupération politique» en opposant le troisième lien à l’environnement.

«Il y aura du transport en commun dans ce futur tunnel Québec–Lévis», a indiqué de son côté le ministre des Transports, François Bonnardel, en réitérant que ce sera dorénavant la norme pour chaque nouvelle route ou projet d’élargissement au Québec.