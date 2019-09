Les Diables rouges font appel aux influenceurs

Les organisations sportives doivent de plus en plus user d’ingéniosité pour attirer la jeune clientèle. À l’ère des réseaux sociaux, les Remparts de Québec se sont tournés vers quelques-uns des plus grands influenceurs de la province pour faire la promotion de leur rentrée locale au Centre Vidéotron.

Photo d’archives

La comédienne Ludivine Reding, connue pour son rôle dans la série Fugueuse, l’ancien joueur de football Étienne Boulay, accompagné par sa conjointe et animatrice Maïka Desnoyers, le copropriétaire du Beach Club, Olivier Primeau, et la blogueuse Sarah Couture seront du lot de la quinzaine de personnalités publiques à assister aux rencontres de vendredi et samedi contre les Huskies de Rouyn-Noranda.

Photo d’archives

Autographes, photos, rencontre avec le public et, surtout, des stories un peu partout dans l’aréna partagées sur leurs différentes plateformes, ils ne chômeront pas pendant ce séjour dans la Vieille Capitale à l’invitation du département marketing de l’équipe, moyennant un certain cachet.

Le compte Instagram des Remparts partage d’ailleurs depuis quelques jours les stories de ces vedettes invitant les amateurs à converger en grand nombre à l’amphithéâtre. Les Remparts leur ont même envoyé un chandail à leur nom aux couleurs de l’équipe junior.

Une clientèle à fidéliser

Pour le directeur exécutif des ventes du Centre Vidéotron, Yves Cinq-Mars, l’objectif derrière cette campagne inusitée pour un club de la LHJMQ est simple : elle sert avant tout à séduire une clientèle souvent difficile à fidéliser.

« Avec les influenceurs, ça nous permet d’aller chercher directement une clientèle plus ciblée de jeunes, lance-t-il en entrevue au Journal dans son bureau adjacent au domicile de la troupe de Patrick Roy. Ils suivent ces influenceurs qui ont [pour certains] 200 000 ou 250 000 abonnés, alors pour nous, c’est une clientèle qui n’est pas négligeable.

« On ne se cache pas que l’objectif est de vendre des billets, mais on voulait aussi toucher des clientèles ciblées plus jeunes, lancer le logo des Remparts partout, même à la grandeur de la province, parce que ces influenceurs sont de Montréal. On voulait montrer que les Remparts existent et que c’est un bon show pour les jeunes. »

Un tel déploiement est une première pour une équipe du circuit Courteau, qui encourage ses concessions à faire preuve d’originalité.

« C’est quelque chose de différent qui va aider à la vente de billets. [...] À la dernière réunion des équipes de marketing et de communications, on leur a dit d’innover avec de nouvelles idées. C’est avec ça qu’on va attirer une nouvelle clientèle. On veut cibler les 18-35 ans », a assuré le directeur des communications de la LHJMQ, Maxime Blouin.

Week-end d’ouverture festif

La programmation entourant ce week-end d’ouverture offrira une palette différente d’invités pendant les deux journées Ludivine Reding, qui compte 291 000 abonnés sur sa page Instagram, offrira une séance d’autographes lors du deuxième entracte de la rencontre de samedi.

« Le match de vendredi sera plus festif avec des influenceurs comme Olivier Primeau », explique Yves Cinq-Mars, qui espère voir 20 000 personnes franchir les portes de l’édifice pour ce programme double.

« Le samedi, ce sera plus familial avec le tailgate sur la place Jean-Béliveau et la présence d’Étienne Boulay, sa blonde et de leur fils. On a segmenté en deux les groupes d’influenceurs pour ce week-end d’ouverture. »