Les verts défendent leur crédibilité

OTTAWA | Le Parti vert a voulu convaincre du sérieux de son programme politique en étant la première des principales formations dans la course électorale à dévoiler son cadre financier, mercredi.

Dans un amoncellement de chiffres qui s’étalent sur une dizaine de pages, les troupes d’Elizabeth May s’affairent à démontrer qu’il est possible d’atteindre l’équilibre budgétaire d'ici 2024 tout en redoublant d’ardeur pour contrer les changements climatiques.

«Mais le budget qui est vraiment primordial, c’est le budget planétaire du carbone», a insisté Mme May en point de presse à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Elle a plaidé que de nouveaux revenus puisés dans la lutte à l’évaluation fiscale et par la mise au pas des géants du web permettraient de financer des investissements massifs dans des technologies vertes, par exemple.

«Ce n’est pas optionnel. C’est ce que nous devons faire si nous voulons assurer une certaine stabilité [...] permettant à nos enfants de vivre dans un monde où la civilisation fonctionne», a-t-elle dit en soulignant que 24 mesures du programme vert ont été chiffrées par le directeur parlementaire du budget.

Les verts estiment pouvoir aller chercher l’essentiel des nouvelles recettes de l’État qu’ils font miroiter en faisant passer le taux d’imposition des sociétés de 15 % à 21 %. Ils calculent pouvoir aller chercher 12,7 milliards $ dès 2020-2021. En 2024-2025, on fait valoir que cette cagnotte atteindrait les 15,9 milliards $.

La deuxième source de nouvelles recettes sur laquelle on mise est l’abandon de l’exonération d’impôt sur les gains en capital. On estime que cela générerait 12,3 milliards $ dans une première année, et 14,9 milliards $ en 2024-2025.

On croit par ailleurs pouvoir percevoir 6,5 milliards $ dès 2020-2021 en imposant les revenus cachés dans des paradis fiscaux.

Les verts ont fourni plus de détails, mercredi, sur la façon dont ils compteraient sortir leur chéquier pour des promesses environnementales, mais aussi pour des engagements de tout genre.

Par exemple, un gouvernement d’Elizabeth May débourserait 16,4 milliards $ dans une première année au chapitre de sa promesse de rendre les études postsecondaires gratuites. L’enveloppe dédiée baisserait ensuite graduellement pour se situer à 9,4 milliards $ en 2024-2025.

Un gros morceau des dépenses serait sans conteste l’instauration d’un régime d’assurance-médicaments. On prévoit des investissements annuels allant de 26,8 milliards $ à 31,3 milliards $, mais on estime aussi que les provinces pourront y contribuer à hauteur d’environ 15 milliards $ par année à partir de 2021-2022.