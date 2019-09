Lundi à New York: Hugh Jackman a vu «Belles-Sœurs»

Tous les espoirs sont permis pour l’adaptation américaine de la comédie musicale Belles-Sœurs. Présentée lundi dernier à New York devant de nombreux investisseurs du milieu théâtral, la lecture publique du spectacle comptait même un certain Hugh Jackman parmi ses spectateurs, a appris Le Journal.

Hugh Jackman pourrait-il devenir un allié des Belles-Sœurs ? L’acteur australien a discrètement assisté à la toute première lecture publique de la nouvelle production, renommée Les Belles, au 52nd Street Project, à New York.

« Il est arrivé en scooter et est resté jusqu’à la fin du spectacle pour aller féliciter son amie Keala, mentionne le coproducteur du spectacle, Andy Nulman. Je ne sais pas s’il a aimé ou non. Une star comme lui sait comment entrer et sortir de façon très discrète. »

L’acteur était présent pour voir Keala Settle, qui campe le personnage de Germaine Lauzon. Après avoir donné la réplique à Hugh dans le film The Greatest Showman, en 2017, Keala l’accompagne régulièrement dans son nouveau spectacle d’aréna The Man. The Music. The Show.

Des décisions à prendre

Andy Nulman et son partenaire Allan Sandler décideront de la suite des choses pour Belles-Sœurs dans les prochains jours.

« Les réactions ont été très positives. Les appels et courriels ont commencé à entrer hier (mardi), a dit Nulman. Ça augure très bien pour la suite. Il faudra décider si on veut commencer sur Broadway ou aller ailleurs aux États-Unis. »

Une vingtaine de représentants de théâtres off-Broadway et de régions étaient sur place lundi. Dans l’assistance se trouvait aussi l’entrepreneure Randi Zuckerberg, la sœur de Mark Zuckerberg, qui a déjà travaillé avec lui pour Facebook.