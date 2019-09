«Mafia Inc.» à l’affiche le 14 février 2020

MONTRÉAL | La Saint-Valentin aura un goût de thriller et de crime organisé pour les cinéphiles québécois en 2020.

C’est en effet le 14 février prochain que «Mafia Inc.», nouveau film du réalisateur Podz («L’Affaire Dumont», «King Dave», «19-2», «Cardinal»), prendra l’affiche au cinéma.

Scénarisé par Sylvain Guy («Louis Cyr», «Monica la mitraille»), le long métrage met en vedette Marc-André Grondin, Gilbert Sicotte, Mylène Mackay, Sergio Castellitto, Donny Falsetti, Michael Ricci, Roman Pagliaro et Henri Picard, entre autres, et est adapté du livre «Mafia Inc.», des journalistes André Cédilot et André Noël.

On y suit l’épopée de la famille Gamache, tailleurs de père en fils, habitant le clan mafieux Paterno depuis trois générations. Vincent «Vince» Gamache (Marc-André Grondin) bosse pour le compte du parrain Frank Paterno (Sergio Castellitto), et sa sœur Sofie (Mylène Mackay) fréquente Patrizio, le cadet des Paterno. La guerre éclatera au sein de l’organisation lorsque Vince en fera un peu trop pour impressionner le parrain, au grand dam de la progéniture de celui-ci. Une division se tracera entre les Paterno et les Gamache, et il y aura un prix à payer des deux côtés.

Une vidéo promotionnelle a été diffusée mercredi pour mousser la date de sortie de «Mafia Inc.»

