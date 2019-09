Nick Suzuki au centre de Jonathan Drouin et de Charles Hudon

Le joueur de centre Nick Suzuki devrait évoluer aux côtés des Québécois Jonathan Drouin et Charles Hudon au cours du match préparatoire du Canadien de Montréal face aux Maple Leafs de Toronto, mercredi, au Scotiabank Arena.

Pendant l’entraînement tenu en avant-midi à Brossard, les trois hommes étaient réunis au sein d’un trio. Phillip Danault jouait en compagnie d’Artturi Lehkonen et de Brendan Gallagher, tandis que Jeseperi Kotkaniemi se trouvait avec Nick Cousins et Jordan Weal. La quatrième unité était constituée de Matthew Peca, Dale Weise et Phil Varone. De son côté, Keith Kinkaid devrait défendre la cage des siens en soirée.

Par ailleurs, l’attaquant Paul Byron s’est entraîné avec ses coéquipiers, lui qui a été blessé au haut du corps. Pour sa part, la recrue Ryan Poehling (commotion cérébrale) a patiné en solitaire avant la séance matinale.

Contrairement à lundi, les Leafs enverront une formation relevée sur la patinoire pour affronter le Bleu-Blanc-Rouge. Lors de leur entraînement du jour, Auston Matthews pivotait un trio complété par William Nylander et Andreas Johnson. La deuxième unité était composée de John Tavares, Kasperi Kapanen et Mitch Marner. Frederik Andersen agissait comme gardien principal sur la glace.

Après sa visite dans la Ville Reine, le Tricolore conclura son calendrier préparatoire en accueillant les Sénateurs d’Ottawa au Centre Bell, samedi.