Nouveau projet de Groupe Sélection

Groupe Sélection veut augmenter sa présence dans la capitale. L’entreprise cogite sur un développement immobilier de plusieurs millions de dollars dans l’arrondissement des Rivières, à proximité du boulevard Wilfrid-Hamel, a appris Le Journal.

Au mois d’août, le patron de l’entreprise spécialisée dans la gestion de résidences pour personnes âgées, Réal Bouclin, s’est inscrit au Registre des lobbyistes pour entamer des discussions avec la Ville de Québec afin d’obtenir des changements au zonage. Il souhaite notamment faire passer la hauteur permise des bâtiments de six à huit étages.

Le terrain en question est déjà la propriété de Groupe Sélection. Il est situé entre le boulevard Père-Lelièvre et le boulevard Wilfrid-Hamel, près du Fun Putt Vanier. On y retrouve actuellement plusieurs arbres.

Projet en quatre phases

Groupe Sélection prévoit développer sur ce site un projet en quatre phases. Pour le moment, il n’est pas possible de connaître le nombre d’unités que l’entreprise de Laval souhaite construire.

La direction n’est également pas en mesure de fournir au Journal un échéancier pour les travaux.

« Les phases I et II visent la construction d’appartements locatifs, la phase III des condos locatifs, et la phase IV sera un immeuble pour personnes en perte d’autonomie », peut-on lire dans des documents publics.

À proximité de ce terrain, Groupe Sélection possède déjà trois complexes pour retraités, soit Sélection Vice Versa, Sélection Le Boisé et La Clairière. Ensemble, ils comptent 500 unités d’hébergement ainsi que plusieurs services, notamment une piscine, des salles à manger ainsi qu’un salon de coiffure et un dépanneur.

Joint par Le Journal, un porte-parole de Groupe Sélection a affirmé que ce nouveau projet dans la capitale était « embryonnaire ».

1768 résidences privées

« Nous avons une portion de terrain sur ce site qui n’est pas encore développée. Notre inscription au Registre des lobbyistes, c’est pour voir les différentes opportunités avec la Ville. Je n’ai pas de montant à donner, pour le moment, sur les investissements. À moyen terme, il n’y a pas de bâtiment qui devrait sortir de terre », indique un responsable.

Au Québec, Groupe Sélection a aussi comme chantier la construction d’une tour de 30 étages pour personnes retraitées à Repentigny, dans Lanaudière. La facture du projet devrait être d’environ 80 millions $.

Lundi, la firme JLR a publié une analyse sur le marché des résidences pour personnes âgées au Québec. Actuellement, la province compte 1768 résidences privées pour aînés, pour un total de 133 005 unités disponibles.

Selon l’analyse, environ 60 000 unités devront être construites au cours des 10 prochaines années afin de maintenir les conditions de marché actuel.

Et ce sont principalement les grosses entreprises qui sont les plus actives pour de nouvelles constructions.

« Le marché se concentre de plus en plus entre quelques gros joueurs. En ce sens, selon leurs sites web respectifs, Chartwell serait propriétaire de 46 résidences, Groupe Sélection de 44, Groupe Maurice de 34, Cogir de 33 et les Résidences Soleil de 14 », peut-on lire dans le document publié par JLR.