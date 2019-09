Pénurie de main-d’oeuvre: des services «en péril» à Lauberivière

Frappé durement par la pénurie de main-d’oeuvre, le refuge Lauberivière lance un cri d’alarme pour ne pas avoir à couper dans ses services de repas et d’hébergement prochainement.

Selon Éric Boulay, directeur général de Lauberivière, le manque d’employés plonge l’organisme dans une situation «critique».

«Chaque jour, je me questionne à savoir si nous allons être en mesure d’offrir les repas à ceux et celles qui ont faim. Avec la période hivernale qui arrive à grands pas, je suis également extrêmement préoccupé à savoir si nous pourrons maintenir tous nos services de nuit», s’inquiète-t-il dans un communiqué diffusé ce matin.

Des postes de cuisiniers, d’agents d’intervention et de sécurité et d’intervenants en relation d’aide, entre autres, sont à combler, de jour comme de nuit, à temps plein et à temps partiel.

«Devant l’urgence de la situation, je lance donc un appel à la bienveillance de la population afin que la diffusion de notre besoin en personnel soit relayé à tous», sollicite M. Boulay.

Il invite donc la population à «passer le mot», estimant que travailler à Lauberivière, «c’est aussi contribuer à une cause des plus essentielles dans notre société».

Fondé il y a 36 ans, le refuge a offert l’an dernier près de 150 000 repas à sa soupe populaire, près de 20 000 nuitées d’hébergement pour hommes et femmes et a reçu près de 4000 admissions au secteur dégrisement. 800 personnes ont été aidées par la «Fiducie».