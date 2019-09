Pesticides: les Producteurs de grains veulent être dédommagés si le gouvernement resserre la réglementation

QUÉBEC – Les Producteurs de grains du Québec ne sont pas contre une diminution de l’usage des pesticides, mais demandent au gouvernement de les aider à rester compétitifs dans le cas d'un durcissement des lois dans ce domaine.

C’est ce qu’a plaidé leur président, Christian Overbeek, devant la commission parlementaire sur les pesticides mercredi.

Les pesticides sont au banc des accusés depuis le début des travaux de cette commission alors que plusieurs acteurs du domaine de l’agriculture sont venus témoigner de leurs méfaits sur la santé.

«Les pesticides ne sont qu’un outil disponible dans le coffre à outils des producteurs. Il y a d’autres façons qui peuvent permettre de réduire leur utilisation et on espère que la commission va les étudier», a expliqué Christian Overbeek, dont l’association dit représenter 10 500 producteurs de grains à travers la province.

Face à une compétition internationale féroce et à la menace que représentent certains ravageurs (insectes, maladies, etc.) et les changements climatiques, les producteurs de grains n’ont parfois pas d’autres choix que d’en utiliser afin de rester compétitifs, a-t-il dit.

Advenant un resserrement des règles entourant leur utilisation, les Producteurs de grains demandent au gouvernement de mettre en place des compensations financières. Christian Overbeek a aussi plaidé pour l’embauche de plus de main-d’œuvre pour conseiller les agriculteurs et une refonte du modèle prescriptif, où des agronomes prescrivent des pesticides sans plus d’explications.

«Quand je vais à la pharmacie, le pharmacien prend le temps de m’expliquer les effets des pilules que le médecin m’a prescrites. Le médecin ne m’a pas toujours expliqué le pourquoi de ces médicaments», a-t-il donné en exemple.

Par ailleurs, Christian Overbeek a accusé à mots couverts les membres de la commission parlementaire sur les pesticides d’avoir déjà tiré des conclusions avant même la fin de leurs travaux.

Piqué au vif, la députée libérale Marie Montpetit lui a demandé de préciser sa pensée, mais il n’a pas voulu développer davantage.

À la sortie de la commission, le directeur général des Producteurs de grains du Québec, Benoît Legault, a toutefois précisé qu’il s’agissait d’une déclaration de la députée solidaire qui était à la source de ce blâme.

La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, a affirmé au début des travaux de la commission sur les pesticides, lundi, qu’elle espérait qu’ils mèneraient à un plan «pour sortir notre agriculture des pesticides».

«On trouve ça dommage que, compte tenu que les travaux se présentaient, une représentante d’un parti qui siège à la commission se présente publiquement pour exprimer sa position», a affirmé Benoît Legault.