Il n’y a pas de moyen plus simple pour se faire plaisir que de se mitonner un bon petit plat. Quel bonheur quand nos amis nous préparent un souper, juste pour partager un bon moment ensemble !

Cette semaine, nous avons décidé de nous partager la tâche en cuisinant un plat chacun de notre côté pour un souper. Ensuite, tout le monde s’échange les recettes.

J’ai donc décidé de préparer un plat de pâtes avec de l’orzo, cette petite pâte généralement utilisée pour des soupes, mais que je transforme aisément en plat végétarien. Grâce à la variété de beaux légumes que nous apporte l’automne, ce plat ressemble à une soupe sèche. Et je l’aromatise avec une huile à la ciboulette un peu épicée pour lui donner du tonus.

Mon ami Louis a préparé un magnifique plat de fruits de mer et je partage avec vous ici sa recette absolument exquise et fort simple à préparer. Les fruits de mer baignent dans une sauce légère au vin rouge. Cette sauce à la saveur plus charnue que d’habitude avec les fruits de mer en fait un plat peu commun. Nous avons mangé avec délice ce plat accompagné de bâtonnets de carottes cuites puis rissolées dans le beurre.

Cuisinez entre amis.

Orzo aux légumes

Coloré à souhait, ce plat se sert aussi bien chaud que froid, en salade. Pas de restrictions sur les légumes : utilisez ceux que vous préférez. Une excellente façon de faire manger des légumes aux enfants.

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 25 min

Ingrédients

125 ml (½ tasse) d’huile d’olive extra-vierge

1 c. à t. de vinaigre de vin

1 échalote pelée finement hachée

1 botte de ciboulette hachée

1 grosse pincée de poivre de Cayenne moulu

450 g (1 lb) d’orzo

1 c. à s. d’huile végétale

1 petit oignon pelé, finement haché

12 petites carottes en rondelles

24 pois mange-tout

8 oignons verts en moitié

125 ml (½ tasse) de bouillon de légumes

Sel et poivre

Méthode

1. Dans un bol, au fouet, mélanger l’huile d’olive, le vinaigre, la ciboulette, l’échalote, le piment de Cayenne et une pincée de sel. Laisser en attente.

2. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire l’orzo al dente. Égoutter.

3. Dans un très grand poêlon, faire chauffer l’huile végétale. Ajouter l’oignon et les carottes. Faire revenir environ 8 minutes jusqu’à ce que les carottes soient tendres et légèrement dorées. Saler et poivrer. Ajouter les pois mange-tout et faire sauter 2 minutes. Ajouter les oignons verts. Verser le bouillon. Porter à ébullition. Baisser le feu et cuire 3 minutes à feu doux.

4. Ajouter l’orzo égoutté. Mélanger et cuire quelques minutes pour réchauffer.

5. Déposer le mélange dans des bols et servir avec la vinaigrette.

Assiette de la mer de Louis

Une manière originale de servir ces beaux fruits de mer. Servez ce plat avec du pain frais pour éponger toute la délicieuse sauce.

Portions : 4

Préparation : 25 min

Cuisson : 25 min

Ingrédients

3 c. à s. d’huile végétale

3 branches de céleri en tranches

1 oignon pelé finement haché

1 c. à s. de beurre salé

12 crevettes moyennes crues décortiquées

250 ml (1 tasse) de vin rouge léger

1 L (4 tasses) de bouillon de bœuf

900 g (2 lb) de moules rincées

12 palourdes rincées

1 c. à t. de sauce Worcestershire

½ c. à t. de poivre de Cayenne moulu

1 c. à s. de fécule de pomme de terre

Sel et poivre

Méthode

1. Dans un grand poêlon, faire chauffer l’huile. Ajouter le céleri et l’oignon. Faire revenir à feu moyen 5 minutes. Retirer du feu. Saler et poivrer.

2. Dans un poêlon, faire fondre le beurre. Ajouter les crevettes et faire revenir à feu moyen-doux jusqu’à ce qu’elles deviennent roses. Retirer du feu immédiatement.

3. Dans une grande casserole, verser le vin et le bouillon. Porter à ébullition. Ajouter les moules et les palourdes. Couvrir et laisser mijoter à feu doux environ 8 minutes ou jusqu’à ce que les coquillages soient ouverts.

4. Retirer les coquillages du liquide de cuisson. Dans la casserole, ajouter les légumes cuits, la sauce Worcestershire, le poivre de Cayenne et la fécule de pomme de terre. Mélanger au fouet et porter à ébullition. Remettre les coquillages et les crevettes dans la casserole. Couvrir et cuire à feu doux 5 minutes pour réchauffer.

5. Servir immédiatement dans des bols chauds.