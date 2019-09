[PHOTOS] Nouveau centre de données à l’Université Laval

L’Université Laval est maintenant dotée d’un centre de valorisation de données pouvant accueillir près d’un millier de serveurs dans ses 57 cabinets, pour répondre à ses besoins futurs.

«On parle d’une capacité de centaines de pétabits. C’est monstrueux, mais quand on travaille dans le domaine de l’intelligence artificielle ou qu’on travaille sur des données massives, ça nous prend cette capacité-là. C’est difficile d’imaginer ce que ça peut représenter», a affirmé René Lacroix, vice-recteur adjoint à l’administration.

Photo Stevens Leblanc

Financé par les deux paliers de gouvernement, ce projet a été réalisé au coût de 21,5 M$. Le nouveau centre, inauguré mercredi, servira à traiter et à exploiter des données massives.

«Pour l’Université, le centre de valorisation des données, c’est un tremplin qui va nous propulser dans nos capacités de recherche», a déclaré Sophie D’Amours, rectrice.

«On va pouvoir utiliser toute la valeur de milliers de données pour les étudier, comprendre, traiter et prendre de meilleures décisions, en plus d’appuyer les découvertes en médecine, en nutrition, en éducation et dans tous les domaines», a-t-elle ajouté.

Photo Stevens Leblanc

En cas de panne électrique, des installations à la fine pointe de la technologie ont été conçues pour prendre le relais afin d’assurer le fonctionnement des serveurs de façon continue. Dans un souci de développement durable, la chaleur générée par les serveurs sera dirigée vers d’autres pavillons.

«On est complètement autonome», a poursuivi M. Lacroix.

Photo Stevens Leblanc

À propos des vols de données qui ont touché de grandes organisations récemment telles que Desjardins, Revenu Québec et Industrielle Alliance, l’Université Laval se veut rassurante.

«Physiquement, ici, on est dans un environnement qui sera complètement fermé, sécuritaire et monitoré. De plus, on a des appareils spéciaux qui seront en mesure de couper des attaques externes», a poursuivi M. Lacroix au cours d’une visite des installations.

Photo Stevens Leblanc

Pour le vice-recteur à l’administration, André Darveau, il s’agit d’un bâtiment unique sur le campus.

«Il a été conçu pour répondre à des attentes élevées de la part des utilisateurs», a-t-il ajouté soulignant que le projet avait été élaboré, planifié et coordonné par le service des immeubles de l’Université Laval.

«Le centre répond à des exigences strictes en matière de sécurité et d’efficience», a réitéré M. Darveau.

La construction du centre, situé près du pavillon de Médecine dentaire, sur la rue de la Terrasse, a été livrée dans les temps et les budgets prévus.