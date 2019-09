Pour un party des fêtes réussi, créez l'événement à la salle Albert-Rousseau!

Vous ne savez pas quel endroit choisir pour votre party de bureau de Noël? Ne cherchez plus! Les salons privés de la Salle Albert-Rousseau ont tout pour plaire!

La Salle Albert-Rousseau présente des spectacles de renom tout au long de l’année. Pendant la période des fêtes, elle permet aux petites et grandes entreprises de célébrer les fêtes en grand avec son offre clés en main de Partys des fêtes. Ses salons privés, qui offrent intimité et proximité, permettent de créer des événements à la hauteur des attentes des clients.

Incluant le souper (en formule stations ou trois services), les billets de spectacle, la soirée dansante après le spectacle, le stationnement et le vestiaire, les Partys des fêtes de la Salle Albert-Rousseau permettront aux organisateurs de se consacrer entièrement à leurs invités. Pour l’occasion, la Salle Albert-Rousseau offre un choix de douze spectacles en formule party des fêtes! De Lise Dion à Julien Lacroix, en passant par André Sauvé et Louis-José Houde, collègues et employés passeront un bon moment et parleront longtemps de leur soirée.

L’organisation d’événements est possible à l’année dans les salons privés et les espaces locatifs de la Salle Albert-Rousseau. Son équipe professionnelle et polyvalente saura mettre tout en place pour créer un événement inoubliable. Avec un emplacement facile d’accès et un service personnalisé à chacun des groupes, la Salle Albert-Rousseau fera sans aucun doute le bonheur de tous!

SPECTACLES DISPONIBLES EN PARTY DES FÊTES