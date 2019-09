Safia Nolin lance un mini-album «emo»

Safia Nolin a de fortes envies de reprises. Après un album consacré à la chanson francophone lancé la semaine dernière, voilà que l’auteure-compositrice-interprète revient déjà avec un nouvel enregistrement de quatre chansons.

La surprise est d'autant plus grande que la chanteuse plonge cette fois en plein univers «emo» avec xX3m0 $0ng$ 2 $!nG @L0nG 2Xx, un mini-album sur lequel elle a posé des versions de Helena de My Chemical Romance, Misery Business popularisée par Paramore, Line & Sinker appartenant à Billy Talent, ainsi que Cute Without the E, une pièce associée à la formation Taking Back Sunday qu’elle reprend avec John K. Samson du groupe The Weakerthans.

«J’ai compris, avec les années, que mon obsession avec la musique triste venait de mon "background" de petite "emo" au secondaire, laisse savoir Safia Nolin dans un communiqué. J’ai vraiment passé des années à écouter de la musique triste, à "bummer" avec mes amis pis faire peur au monde au centre commercial.»

L’opus de Safia Nolin est disponible sur les différentes plateformes numériques d’écoute et de téléchargement.

L’artiste doit donner bon nombre de spectacles au cours des prochaines semaines. Ce soir et demain, elle est attendue au Club Balattou, dans le cadre de l’initiative POP Montréal.