Seattle marque l’histoire de la LNH en embauchant une première recruteuse professionnelle

L’ancienne hockeyeuse Cammi Granato a été embauchée à titre de recruteuse professionnelle par la future équipe de Seattle, mercredi, devenant ainsi la première femme de l’histoire à occuper ce poste dans la Ligue nationale (LNH).

En fait, la médaillée d’or aux Jeux olympiques de Nagano en 1998 est la deuxième recruteuse du circuit à vie en tenant compte de Noelle Needham, qui avait décroché un poste l’été dernier pour repérer les meilleurs talents amateur du Midwest. L'ex-porte-couleurs des Stingers de l'Université Concordia travaillera à Vancouver, sa ville de résidence.

Épouse de l’ex-joueur Ray Ferraro et sœur de l’ancien attaquant Tony Granato, l’Américaine est évidemment heureuse d’amorcer ce nouveau chapitre de sa vie professionnelle.

«J’avais reçu d’autres offres de la LNH pour revenir dans le milieu du hockey, a-t-elle admis au site NHL.com. Seattle est le "match" parfait pour moi et il s’agit d’une organisation excitante à laquelle je me joins. C’est l’opportunité parfaite.»

«J’aimerais préciser que la raison pour laquelle Cammi a obtenu le poste, c’est son curriculum vitae, a pour sa part commenté le directeur général de la concession, Ron Francis. Elle connaît le hockey professionnel et ses joueurs. Quand nous avons discuté de son rôle et de notre façon de faire, je lui ai mentionné que la diversité constituait un engagement de notre organisation. Bon, Ray et moi sommes de bons amis et disons que ça n’a pas nui [à l’embauche de Granato]. De plus, Ricky [Olczyk, l’adjoint au DG] connaît Cammi depuis longtemps.»

Trouver des joueurs intelligents

Invitée à élaborer davantage sur son analyse du talent, Granato a cité en exemple l’ancienne vedette des Red Wings de Detroit Pavel Datsyuk, qui gardait la rondelle avec lui tout en anticipant bien les intentions de l’adversaire.

«En tant que joueuse, je misais sur le QI du hockey. Il fallait refiler le disque à un coéquipier et ne pas se trouver dans une sorte de trou noir. Un joueur ayant une grande intelligence du hockey est celui prenant les bonnes décisions avec la rondelle. Il sait quoi faire avec et sans elle. Il prévoit les jeux à effectuer et a une bonne vision périphérique», a-t-elle expliqué.

Outre Granato, Seattle comptera sur Ulf Samuelsson, Stu Barnes, Dave Hunter et John Goodwin pour le recrutement professionnel.