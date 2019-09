[PHOTOS] Tout feu tout flamme

« Si vous êtes assis, ce n’est pas une bibliothèque et vous n’êtes pas à des funérailles. C’est un show rock, alors levez-vous ! »Cédric Bélanger

La pressante invitation de Brent Smith, chanteur de Shinedown, n’est pas tombée dans l’oreille de sourds.

Les 7300 admirateurs du groupe hard rock américain, qui venaient de se faire bombarder de jets de flammes et d’effets pyrotechniques, ont bondi de leurs sièges et se sont tous mis à sauter pendant que les musiciens se lançaient dans une convaincante version de Enemies.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Ce que nous venons de décrire résume assez fidèlement l’ambiance qui régnait durant le marathon de cinq heures de rock qui a eu lieu dans un Centre Vidéotron surchauffé, hier soir.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Même si son style musical correspond en tous points aux goûts musicaux des gens de Québec, Shinedown n’a pas visité le coin très souvent. Sa dernière visite remontait à 2010, à l’Impérial.

Pas étonnant que les Québécois, qui ont presque tous levé la main quand Smith a demandé qui voyait le groupe pour la première fois, aient accueilli avec la même ferveur tout ce que Shinedown avait au programme, axé principalement sur ses quatre derniers albums, dont le petit dernier Attention Attention.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Entre deux explosions, c’est cependant un retour plus loin en arrière, soit l’interprétation de 45, un morceau de leur tout premier album Leave a Whisper, qui a été le fait saillant de la première moitié du concert.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Déjà très en voix, les fans ont fourni les chœurs à Brent Smith d’un bout à l’autre de cette intense ballade.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Avec quatorze numéros un au palmarès rock du Billboard, il y a évidemment eu plusieurs autres moments de communion (Call Me, Single Man, Cut the Cord) durant ce concert qui a comblé tout le monde, en particulier les musiciens.

« Comment avons-nous pu passer à côté de ça pendant dix ans ? », a échappé Brent Smith, après que le batteur Barry Kerch eut promis de ne plus jamais attendre une décennie avant de revenir à Québec.

Papa Roach : les trucs du métier

Au terme d’une vigoureuse séance d’échauffement menée par Savage After Midnight et Asking Alexandria, les vétérans de Papa Roach avaient auparavant cueilli le public comme un fruit mûr.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Pour mener la charge, qui d’autre que le dynamique chanteur Jacoby « holy fuck, holy shit, you guys are insane » Shaddix.

Il connaît tous les trucs du métier et il n’a pas tardé à les utiliser. Dès la troisième chanson, Elevate, il se baladait au milieu du parterre en tapant dans les mains des fans.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Quand il est revenu sur scène, il a exhibé un drapeau du Québec, sur lequel était inscrit le nom du groupe et que lui avait remis un spectateur.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Plus tard, après avoir dit un million de fois aux Québécois à quel point ils forment une foule d’enfer, il s’est pointé sur scène avec un chandail des Remparts pour chanter Last Resort.

Parlons-en de Last Resort. Il serait injuste de réduire le groupe californien à un seul hit. Des titres comme Getting Away With Murder, Between Angels and Insects ou Forever font admirablement bien le travail en concert.

N’empêche, le mégasuccès de l’album Infest reste le joyau du répertoire de Papa Roach.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Judicieusement inséré au début du dernier segment du spectacle d’hier, il a procuré à la foule, qui s’est levée d’un trait, un sursaut d’énergie qui a permis au concert de se conclure, grâce à des livraisons enflammées de Born For Greatness et ...To Be Loved, le pied sur l’accélérateur.