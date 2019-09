Traverse Trois-Pistoles-Les Escoumins: des travaux de 5 millions $ pour «L’Héritage I»

L'avenir s'annonce très prometteur pour la traverse Trois-Pistoles–Les Escoumins. «L'Héritage I» s'apprête à subir une cure de jouvence majeure. Plus de 5 millions $ seront investis au cours des prochains mois afin de remplacer des plaques d'acier qui recouvrent le navire.

La Compagnie de navigation des Basques, le propriétaire de la traverse, estime que près de 120 000 livres d'acier seront remplacées.

Rappelons qu'il y a trois ans, une somme de 1 million $ avait été investie pour changer les moteurs et des pièces mécaniques majeures du navire. Avec ces nouveaux travaux, «L'Héritage I» devrait voir sa durée de vie être prolongée d'au moins une quinzaine d'années.

Les appels d'offres sont lancés depuis quelques jours. Des discussions sont aussi en cours avec le ministère des Transports, qui devrait payer une bonne partie, sinon la totalité de la facture. Il faut dire qu'il s'agit d'un bon investissement pour Québec puisque c'est maintenant connu que la Société des traversiers du Québec (STQ) négocie actuellement l'acquisition de la traverse Trois-Pistoles–Les Escoumins.

«Ce qu'on a demandé au ministère, c'est 5 millions $. On va voir le 16 octobre, c'est la dernière journée pour le dépôt des soumissions. Il pourrait nous arriver avec 4 millions $, avec 6 millions $. On va devoir travailler avec ça», a expliqué Jean-Marie Dugas qui est secrétaire de la Compagnie de navigation des Basques.

Pendant ce temps, la traverse Trois-Pistoles–Les Escoumins connait actuellement la meilleure saison de son histoire. Les problèmes avec les services de traversier entre Matane et la Côte-Nord et entre Rimouski et Forestville lui ont été bénéfiques.

Résultat, toutes les traversées de la saison ont affiché complet. Plus de 33 000 passagers ont embarqué à bord de «L'Héritage I».

«C'est majeur pour ici, pour la rive-sud, c'est majeur pour la rive-nord. Les gens qui passent par ici arrêtent dans nos restaurants, dans nos stations-service, dans nos épiceries. C'est majeur», a indiqué Jean-Marie Dugas.

La saison de la traverse Trois-Pistoles–Les Escoumins prend fin le 15 octobre.