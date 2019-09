Un alambic en verre pour distiller les alcools à froid

Une distillerie de Saint-Hyacinthe a mis au point un alambic qui permet de distiller des alcools à froid en instaurant une pression atmosphérique aussi basse que dans l’espace. Ce procédé permettrait de préserver plus fidèlement les arômes, tout en sauvant de l’énergie.

L’alambic en verre de 60 litres, surnommé le Roi du Nord, a coûté pas moins d’un million de dollars d’investissement à Distillerie NOROI. Fabriqué sur mesure en Suisse, il est entré en fonction au mois de mars.

« On cherchait un moyen de se démarquer parmi l’offre de spiritueux, et ça fonctionne », témoigne le président de Distillerie NOROI, Jonathan Robin.

À peine lancé, son premier produit, le gin NOROI, a remporté la médaille d’or au World-Spirits Award, au printemps. Sa liqueur d’orange a également raflé une double médaille d’or. Selon Jonathan Robin, l’alambic permettrait de préserver plus fidèlement les saveurs des aromates utilisés dans la création des spiritueux.

Deux ans de développement

Il a fallu deux ans pour développer l’alambic, dont le design unique permet de créer un vide absolu et d’abaisser le point d’ébullition du mélange d’eau, d’alcool et d’aromates à -4 °C. « Pour y arriver, on induit une baisse de la pression atmosphérique correspondant à celle qui prévaut dans l’espace », dit Jonathan Robin.

Photo Geneviève Quessy

La distillation traditionnelle, qui fonctionne à chaud, demande beaucoup d’énergie pour faire bouillir le mélange jusqu’à 80 °C pour recueillir les vapeurs d’alcool. Selon le président de NOROI, le procédé de distillation à froid permet de sauver des coûts importants d’énergie, tout en préservant les molécules sensibles à la chaleur.

« À 38 degrés, on trouve déjà des notes de cuisson dans les agrumes, explique Jonathan Robin. Disons que la différence entre une autre liqueur d’orange et la nôtre pourrait se comparer à celle d’un jus d’orange concentré avec un jus d’orange frais pressé. »

Un bouleversement

Bien qu’il s’inspire d’un autre alambic distillant à froid qui existe à Londres, dont il s’éloigne cependant par sa conception en verre plutôt qu’en acier inoxydable, l’alambic de NOROI est un prototype unique au monde.

« En allant chercher notre médaille à la remise de prix, en Italie, on a bien senti que ça bouleversait un peu l’industrie, qui procède d’une manière semblable depuis des centaines d’années », témoigne Jonathan Robin.