Un baume sur une saison frustrante

TORONTO | On a vu mercredi soir quelque chose qu’on n’a pas vu souvent depuis quelques mois dans l’entourage de l’Impact, des gros sourires.

« Ça fait du bien, c’est beaucoup d’émotion, tout le monde la mérite [cette coupe]. On sait que c’est une saison difficile, mais ça fait du bien de remporter un trophée comme ça », a lancé un Samuel Piette très émotif.

Le jeune vétéran en était à une première coupe en carrière et il avait clairement la gorge nouée par l’émotion.

« On ne sait jamais c’est quoi le feeling jusqu’à ce que tu le vives. On remporte un prix pour le club que j’aime plus que tout. »

Gros travail

Cette victoire fera grand bien à une équipe qui n’a pas eu souvent l’occasion de célébrer depuis le début de l’été.

« Je ne dirais pas que c’est un trophée qui sauve la saison parce qu’on a beaucoup de regrets par rapport au championnat [de la MLS] même si ce n’est pas fini », a avancé Bacary Sagna.

« Ça redonne du baume au club, a poursuivi le défenseur. »

« C’est un gros travail de l’équipe, tout ça part des séries contre York et Calgary. Mais gagner ici, il n’y a rien qui peut égaler ça », a ajouté Patrice Bernier, qui est entraîneur adjoint et qui faisait partie de la dernière édition de l’Impact qui a remporté la coupe des Voyageurs en 2014.

« Nacho » y pense

« Nacho » Piatti a une bonne mémoire et il a tout de suite pensé à l’épopée de l’équipe en Ligue des champions en 2015.

« On était à 45 minutes de jouer contre Barcelone à la Coupe du monde des clubs. »

Même s’il a connu une année frustrante en raison des blessures, on sent que l’Argentin de 34 ans a envie d’être à nouveau de l’aventure la saison prochaine. Si ça ne tient qu’à lui, il y sera.

« C’est le club qui détient l’option. S’il l’a prend, je vais être ici pour rejouer en Ligue des champions. »