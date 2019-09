Un trio franco à la barre du Crunch

L’entraîneur-chef Benoît Groulx a embauché Gilles Bouchard en juin 2018, et il a récidivé cet été en retenant les services d’Éric Veilleux. « Quand je coachais, à Rouyn-Noranda, je n’aurais jamais pensé que je me retrouverais un jour derrière le banc dans la LAH avec deux autres Québécois, a raconté Bouchard. Je n’ai jamais eu cette pensée derrière la tête. Je suis content que Ben m’ait fait confiance. »

« À ceux qui croient que Ben a engagé son chum quand il m’a offert le poste, ils se trompent, de poursuivre Bouchard, qui a mené les Huskies à la finale de la Coupe Memorial en 2016, une défaite en prolongation face aux Knights de London. On n’avait jamais mangé ou pris un verre ensemble avant mon embauche. On ne faisait que se parler au téléphone, à l’occasion. »

Du respect

Même chose pour Veilleux. « On ne s’était pas serré la main après une série dans la LHJMQ en 2008, raconte Groulx, qui dirigeait à l’époque les Olympiques de Gatineau et Veilleux pilotait les Cataractes de Shawinigan. J’ai beaucoup de respect pour Éric. Je connais les défis qu’il a affrontés et je l’ai vu grandir. Le Éric Veilleux de 2004 à ses débuts et le Éric Veilleux qui a mené Halifax à la finale de la Coupe Memorial l’an dernier sont très différents. »

Si la langue n’a pas été un facteur dans l’embauche de ses adjoints, Giroux recherchait un critère bien précis que Bouchard et Veilleux remplissaient parfaitement.

« Le travail d’entraîneur-chef est tellement important que c’est préférable de compter le plus d’entraîneurs-chefs autour de toi, a-t-il expliqué. Gilles et Éric comprennent les défis d’un entraîneur-chef et les défis des joueurs. »

« L’an dernier, on a eu besoin d’un mois et demi, moi et Gilles, pour trouver nos marques, de poursuivre Giroux. Nous sommes deux gars qui prennent de la place et, au départ, on voulait se faire plaisir au lieu de remplir nos besoins. Nous sommes voisins et on s’en parlait. Cette année, le défi d’Éric sera de trouver sa voie comme adjoint. Je n’ai aucun problème à laisser de la place à mes adjoints. Les grands gagnants de cette association seront les joueurs. Dans la LAH, les entraîneurs ne doivent pas être en apprentissage, mais ils doivent développer des joueurs. »

« Fier de cette décision »

À sa première saison avec le Crunch, en 2016, Giroux avait obtenu carte blanche de son patron Julien Brisebois dans le choix de ses adjoints. Après des rencontres avec les principaux intéressés, il avait décidé de retenir leurs services.

« Je suis fier de cette décision, a souligné Giroux. Les trois ont gradué. David Alexander est l’entraîneur des gardiens avec les Blues de St.Louis, Jeff Halpern est adjoint avec le Lightning de Tampa Bay et Trent Cull dirige les Comets d’Utica. »

Groulx se sent prêt pour la LNH