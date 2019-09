BOUCHARD, Jacques



À l'Hôpital Laval de Québec, le 9 septembre 2019, à l'âge de 74 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Jacques Bouchard, époux de Mme Raymonde Fortier. Fils de feu Pierre Bouchard et de feu Alice Côté, il demeurait à Stoneham-et-Tewkesbury. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Huguette (Bertrand Lemay), feu Céline, Denise (Lucien Rioux), André (Nicole Leblanc), Jean, Denis (Nancy Vézina) et Adrien (Ginette Desmarais) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortier: feu Jean-Louis (feu Cécile Ferland), Michel (Suzanne Faucher), Jacques (feu Ginette Renaud), Paul-Henri (Micheline Ampleman), feu Lorraine, Christiane (André Marcoux), Jocelyn (Francine Ampleman), feu Danielle, Richard et Roselyne (Yvon Dumont). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :de 12h à 14h30.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'unité des soins intensifs et de chirurgie pour les bons soins, leur compassion ainsi que leur grande humanité à l'égard de M. Bouchard. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de L'AVC (4715, avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8). Pour rendre hommage à M. Bouchard, nous vous invitons à visiter notre site Internet