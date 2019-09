CAYER, Ernest



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 aôut 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Ernest Cayer, époux de dame Doris Côté. Fils de feu Octave Cayer et de feu Régina Bédard. Il demeurait à Saint-Apollinaire. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Josée (Alain Bédard), Lorraine (Christian Côté) et Marlène (Marc Gagné); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Jean-Martin Gagné, Bryan Côté (Audrée Duhamel, Xavier), Louis-Philippe Bédard (Molly Perron), Catherine Gagné et Kevin Côté (Caroline Bérubé, Émile); ses frères et sœurs: Simon (Gracia Dubois), Aline (Maurice Nault), Lucille (Léopold Rousseau), Raymond (Françoise Desrochers); Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: Germain (Carmen Cayer), Réjeanne (André Rouillard), Claudette (Gilbert Leblond), Thérèse (Aldéo Bernard), Raymonde (Pierre Paradis), Bertrand (Danielle Desrochers), Mario (Jocelyne Blanchet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et à l'attention apportée. En présence des cendres, la famille recevra les condoléancesde 9h à 11h sous la direction de la maison funéraireVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'église de Saint-Apollinaire (Fabrique Ste-Elisabeth-de-Lotbinière, communauté St-Apollinaire), 98 rue Principale, Saint-Apollinaire, G0S 2E0