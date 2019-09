ROY, Michel (Mike)



À l'Hôpital Laval de Québec, le dimanche 15 septembre 2019, est décédé à l'âge de 54 ans et 11 mois, monsieur Michel Roy. Il était le fils de feu Germain Roy et de Lorraine Goudreau. Il demeurait à Lac-Etchemin. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairevendredi 27 septembre de 19h à 22h et samedi 28 septembre de 9h à 13h45.Par la suite, ses cendres seront déposées au columbarium de la maison funéraireIl était le père de: Élizabeth (Guillaume Bourque), Tristan, Raphaëlle et feu Thomas. Il laisse dans le deuil sa mère Lorraine Goudreau (feu Germain Roy) et il était le frère de: Yvan (Marie-Claude Gagnon), Marie-Josée, Christian (Nathalie Beaudoin) et feu Joseph. Il laisse également dans le deuil son filleul Pierre- Olivier (Eugénie Proulx), sa nièce Anne-Sophie (Julien Bouchard), son neveu Alexis, Julie Pion et Josée Panneton, mère de ses enfants, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier particulièrement le personnel de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0. Formulaires disponibles au salon.