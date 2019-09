FILLION, Jean-Marie



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 20 septembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Fillion, fils de feu monsieur Eugène Fillion et de feu madame Antoinette Langlois. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants : Jean-François (Marie-Pierre Blanchet) et Marie-Josée (Daniel Junior Turcotte); ses petits-enfants : Julia, Sarah-Maude, Émile, Élodie et Charline; ses frères et soeurs : Janine, Madeleine, Yvon, Lise, Denise et Michel; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amie(s)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera auà compter de 9h.