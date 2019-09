SANTERRE, Aurèle



Au Centre d'Hébergement de Maria, le 22 septembre 2019 est décédé à l'âge de 81 ans, monsieur Aurèle Santerre, époux de feu Huguette Plante; il demeurait à Carleton et était natif de St-Alexis. Monsieur Santerre laisse dans le deuil ses trois filles: Nathalie (Carol Roy), Hélène (Alain Arseneault), Marie Eve (Daniel Lamoureux). Il était le frère de feu Cécile (feu Maurice Mathieu), feu Lucille, feu Gilles (Micheline Couture), Étiennette (feu Jean Lévesque) ainsi que les membres de la famille Plante, ses cousins, cousines, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis. La famille recevra les condoléances le vendredi 27 septembre à compter de 14h, à laLes heures de visite sont de 14h à 16h et de 19h à 21h. Il est à noter quejour des funérailles, il n'y aura pas de visites au salon. La famille proche se recueillera en privé et sera heureuse de vous accueillir pourLa direction a été confiée à laMonsieur Santerre est le fondateur de la Maison funéraire Santerre & fils inc. Au fil des années, il a accompagné les familles de la région des plateaux et de la Baie-des-Chaleurs. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Résidence St-Joseph, 491, Perron, Maria (Qc) G0C 1Y0. La famille de monsieur Santerre remercie chaleureusement tout le personnel du Centre d'Hébergement de Maria pour leurs soins d'exception, leur dévouement et leur approche humaine.