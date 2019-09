AUCLAIR, Gérard



À la résidence Les Jardins du Haut St-Laurent, le 28 août 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Gérard Auclair, époux de feu dame Fernande Mercier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour prendre les condoléances à l'église une heure avant la cérémonie, soit à partir de 13 heures. Il laisse dans le deuil sa fille Lucie (Paul Delisle) et ses enfants: Frédérica et Maxime; son fils Denis (Nadine Girard) et ses enfants: Émile et Béatrice ainsi que leur mère Dominique Coulombe, également ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Les Jardins du Haut St-Laurent pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. La direction des funérailles a été confiée à