POULIN, Hector



Le 10 septembre 2019, au lever du soleil, à la Maison Michel-Sarrazin, à l'âge de 89 ans et 2 mois, est décédé monsieur Hector Poulin, époux de madame Émilienne Payment, fils de feu dame Marie-Ange Blais et de feu monsieur Donat Poulin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 14h.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière Saint-Charles avec la famille. Outre son épouse Émilienne, il laisse dans le deuil ses enfants: Doris (Alden Fuchs), André, feu Martine (Denis Simard) et Chantal (Claude Laverdure), ses petits-enfants: Audrey, Amy, Marilou, Laura, Dominique, Zachary et Mathieu; ses arrière-petits-enfants: Teagen et Enzo. Il laisse également dans le deuil ses sœurs, son frère, beaux-frères et belle-sœur: feu Françoise (feu Ubald Delisle), Hélène (feu Maurice Fradette et feu André Lamy), Evelyne (feu René Légaré), feu Jean-Louis (Pauline Gagnon), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et ses bons voisins . Un remerciement spécial au Docteur Bruno Gagnon, à l'infirmier Guy Benoit et à l'équipe du CLSC Basse-Ville, ainsi qu'à tout le personnel de la Maison Michel Sarrazin pour les bons soins apportés durant son court séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, QC, Téléphone: 418 687-6084 Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca Site web : www.michel-sarrazin.ca Des formulaires seront disponibles sur place.