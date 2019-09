LAROCHELLE, Grégoire



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 21 septembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Grégoire Larochelle, fils de feu madame Estelle Fontaine et de feu monsieur Edmond Larochelle. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles le même jour à 15h30. Il laisse dans le deuil, ses sœurs: Jeannine (Carmel Villeneuve), Marcelle (feu Maurice Maheux) et Denise; son frère feu Laurent (Armandine Bussière); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Grégoire est allé rejoindre dans la maison du Père ses frères et soeur: Benoit (Marie-Ange Lépine), Charles- Antoine (Anne-Marie Turgeon), Joseph-Albert (Rolande Maheux), Jean-Luc (Simone Murphy) et Soeur Pauline C.N.D. Remerciement au personnel du Chu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Tél: 418 525-4385. Site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.