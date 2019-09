ROCHETTE, Louiselle



Au CHSLD Côté Jardins, le 24 septembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Louiselle Rochette, fille de feu Rose-Aimée Laperrière et de feu Albert Rochette, épouse de feu Roméo Boulanger. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses filles: Josée Boulanger (Claude Levesque), Line Boulanger (Martin Blouin) et Francine Boulanger; ses petits-enfants: Valérie Levesque (Pascal Raymond), Maxime Beaucage (Nancy Francis), Jean-Sébastien Levesque (Marie-Eve Rivet) et Mickael Beaucage (Cindy Daigle); ses arrière- petits-enfants: William, Léonard, Cédric, Esther et Adèle; ses frères et sœurs: feu Roger Rochette (feu Gertrude Boulanger), Guy Rochette (feu Raymonde Blackburn), feu Rolande Rochette (Jean-Yves Trépanier), Huguette Rochette (feu Jean-Claude Denis), feu Denise Rochette (feu Guy Côté), Gilles Rochette (Raymond Houle), feu Micheline Rochette (Roger Julien) et André Rochette (Ginette Soucy) ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial pour le personnel du Centre Côté Jardins Québec et un merci particulier au Dr Julie Lemay. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHSLD Côté Jardins, 880, avenue Painchaud, Québec, QC G1S 0A3.