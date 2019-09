TREMBLAY, Welley



À l’Hôpital de La Malbaie, le 12 septembre, à l’âge de 85 ans et 9 mois, est décédé monsieur Welley Tremblay, époux de madame Laurette Dassylva, fils de feu monsieur Roméo Tremblay et de feu madame Marie-Anne Lapointe. Il demeurait à La Malbaie. Il a été confié à laLes membres de la famille recevront les condoléances à l’église de 9h30 à 10h30. L’inhumation se fera au cimetière paroissial. Monsieur Tremblay laisse dans le deuil son épouse: madame Laurette Dassylva; ses enfants: Annye (Steeve Néron), Réjean (Caroline Lynch); ses petits-enfants: Mélina (Jean-Philippe Gagnon), Nicolas, Audrey (Simon Lavoie), Olivier, Jean-Philippe, Camille et Lily Rose; ses arrière-petits- enfants: Eli, Alek, Lyvia et Laurence; sa sœur: Pierrette; sa belle-soeur: Rita Tremblay (feu Walter Tremblay); ses belles-soeurs de la famille Dassylva : Antoinette Guérin (feu Gérard Dassylva), Diane Boulianne (feu Odilon Dassylva) ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses sœurs et son frère: Jeanne d’Arc, Gilberte, Aline et Walter. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du 4e étage de l’Hôpital de La Malbaie pour leur très grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôpital de La Malbaie. Des formulaires seront disponibles à l’église. La direction des funérailles a été confiée à la