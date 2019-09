NOËL, Michel



Au CHLSD de Saint-Raphaël, le 22 septembre 2019, à l'âge de 64 ans et 4 mois, est décédé monsieur Michel Noël, fils de feu Albert Noël et de feu Jeanne d'Arc Breton. Il demeurait à Saint-Philémon, Bellechasse.à compter de 11h30.et de là, au cimetière paroissial. Il était le frère de : feu Daniel, Robert (Bernadette Blais), Jean-Marc, Ginette (André Comeau), Fernande (Raymond Blais), feu Aline (Fabien Bégin), feu Denise et feu Lionel. Il laisse dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués, ainsi qu'à la résidence Karine Lapointe. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214 Québec (Québec), G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la