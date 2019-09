HAMEL, Denise



À l'Hôpital Laval, le 1er septembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Denise Hamel, épouse de feu Philippe Sanschagrin. Elle était la fille de feu Gérard Hamel et de feu Auréa Lafrance et demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à compter de 13h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Maryse Brulé), Guy, Julie (Marc Fortin), Brigit (Graham Newbold), Gilles (Rose-Marie Breau) et sa belle-fille Nicole Gagnon (Pierre Beaubien); ses petits-enfants: Olivier (Marie-Noëlle), Émilie (Jason), Alexandrine, David, Myriam (James), Mathieu, Audrey, Meghan et Vincent; ses arrière-petits- enfants: Kelly-Ann, Nathan et Jackson; sa sœur Claire (Laurent Simoneau); ses belles-sœurs de la famille Hamel: Marthe Bolduc et Hélène Houde; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Sanschagrin: Pierrette, Colette, Pauline, Michel (Lise Côté), Johanne (Denis Audesse), Daniel (Nathalie Gravel), Paulette Blouin, Yvette Côté et Lucette Soulard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Outre son époux et ses parents, elle est allée rejoindre ses frères et sœurs décédés avant elle: feu Madeleine, feu Louise (feu Raymond Dion), feu André, feu Aline (feu Roger Bernard), feu Hélène, feu Roger et feu Jean. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués et l'attention apportée au cours des deux dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1V 0B8, tél. 418-656-4999, info@fondation-iucpq.org, site web : fondation-iucpq.org.