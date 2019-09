RABY, Carmelle



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 13 septembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Carmelle Raby, épouse de feu monsieur Gérard- Raymond Boulianne, fille de feu madame Ida Thibault et de feu monsieur Pierre Raby. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 28 septembre 2019, de 10 h 30 à 13 h 30.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles-Borromée à une date ultérieure en présence de la famille proche. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain Boulianne, Yves Boulianne (Caroline Noel) et Bruno Boulianne, ses frères et sœurs: feu Marie-Paule, feu Léonel (feu Rolande Bouchard), feu Jacqueline (feu René Noël), feu Georgette (feu Jean-Marc Gosselin), Pierrette (Réal Montminy), feu Claude (Irène Beaulieu), Gaétan (Suzanne Locas), Raymond (Gisèle Gamache), François (Pierrette Houle), feu Jean-Marie (Yseult Roy), feu Denis (Thérèse Côté), Thérèse et ses enfants: Eric Boulianne (Sonia Métivier) et Geneviève Boulianne et ses petits- enfants: Claudia, Mathieu et Marianne; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boulianne: feu Ghislaine (feu Raymond Gagné), feu Ludger, feu Anne-Marie (feu Jean-Paul Levesque), feu Julie (feu Maurice Savard), feu Victor (Lise Carrier), Odélie (feu Gérard Delporte), feu Ernest (Nicole Hovington), feu Roger (Thérèse Paradis), Thérèse, Claude (Monique Chicoine) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousine et ami(e)s.La famille tient à remercier toute l'équipe des soins palliatifs du CLSC Charlesbourg pour les bons soins prodigués, le docteur Anne Paquet, le docteur Jean-François Ouellet, chirurgien à l'Hôtel-Dieu-de-Québec, le docteur Annie Carrier ainsi que tout le personnel qui l'ont soutenue dans son long combat de près ou de loin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec. Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.