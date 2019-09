GAUDREAULT, Denis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 septembre 2019, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Denis Gaudreault, époux de madame Johanne Levesque, fils de feu madame Lucie Girard et de feu monsieur Basile Gaudreault. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Simon (Catherine Lachance), Émilie (Étienne Racine) et Noëmie; ses frères et sœurs: Lise, Pierrette (David Scarr), Pierre et Nathalie (Steve Cantara); sa belle-mère Denise Boucher (feu Jacques Levesque); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Levesque: Richard (Chantale Lavallée), Lise (Pierre Goulet), Chantal (Christian Mercier) ainsi que ses neveux et nièces adorés, ses cousins, cousines, parents et ses précieux amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.À la mémoire de sa mère et de sa belle-mère, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Téléphone : 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.