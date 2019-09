GINGRAS, Claude



Le 12 septembre 2019, à Québec, Claude nous a quittés dans la sérénité, le cœur rempli d'espoir quant à l'avenir de ses proches et avec le sentiment d'avoir eu une vie bien remplie.Claude était un homme travaillant qui avait à cœur le bien-être de sa famille, de ses amis et de son entourage. Il a participé à la fondation et au développement de plusieurs entreprises. Plus particulièrement le Groupe Rassurance, au service des assurés, qu'il a fondé et dirigé pendant plus de 30 ans et dont il a maintenant passé le relais à Simon-M. Morissette.Généreux de nature, il partageait avec son épouse adorée Lynda son coin de paradis avec sa famille et ses amis, où ils accueillaient même des touristes de tous les coins de la planète qui viennent et reviennent profiter de ce site enchanteur, et ce, depuis plus de 15 ans. Il a su mettre à profit ses talents d'organisateur et de bricoleur pour divers organismes. Il était membre de l'ordre du Bonhomme depuis les années 70. Grâce à son esprit rassembleur, il a orchestré la construction de la maison des jeunes L'envol de Ste Foy. Il a aussi été membre et président du Club Kiwanis Sillery/ Ste Foy/Cap Rouge. Par la suite, il a été membre-fondateur d'un club exclusif qu'il affectionnait particulièrement: les Exquis.Reconnu pour sa vivacité d'esprit, son humour et ses jeux de mots, il nous laisse à toutes et à tous, des souvenirs inoubliables de réunions de famille, de soirées entre amis, de multiples voyages, de réalisations personnelles et professionnelles qui font de lui une personne incomparable.Ses proches vous remercient de votre soutien amical:Son épouse: Lynda Boucher, ses enfants: Stéphanie (Mark Eastman), Catherine-Ann, Simon-M. Morissette (Marthe Thibault); ses petits-enfants: Rafaëlle, Ariel, Carmen, Marianne, Laura et Philip; ses sœurs et frères: Suzane, Lorraine, Daniel et Philippe; sa belle-sœur et son beau-frère: Danièle Boucher (Benoît Barrette) et Pierre St-Maur; ses nièces et neveux, leurs conjoints et leurs enfants; dont sa filleule bien-aimée Marie-France Bélanger.Son départ touche également tous ses proches parents, ses amis, ses collègues, ses partenaires d'affaires et employés, antérieurs comme actuels.La famille vous accueillera à compter de midi pour les condoléances à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, fondationduchudequebec.org ou au 418 525-4385