THIBAULT, Andrée



C'est entourée de l'amour de sa fille unique et de son gendre, que madame Andrée Thibault est décédée à l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 4 septembre 2019, à l'âge de 80 ans. Elle demeurait à Charlesbourg.Elle était l'épouse de feu Gaston Lefèvre et la fille de feu Léon Thibault ainsi que de feu Yvonne Girard. Elle laisse dans le deuil sa fille bien-aimée Nancy et son bienveillant gendre Jérôme Dallaire, de même que sa sœur Jeannine (feu Roger Beaudet) et ses belles-sœurs de la famille Lefèvre: Yolanda, Lucette (Lionel Pelletier), Réjeanne, Pierrette (Raymond Savard), Normande (Bernard Brais) et Huguette (Mario Huot), ainsi que France Lemay (feu Guy Lefebvre) et de nombreux neveux, nièces. Elle était aussi la sœur de feu Léon-Jules (feu Fernande Rhéaume), de feu René (feu Geneviève Cécile Roy) et de feu Monique (feu Jean Baillargeon). La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel du 2e étage de sa résidence pour son professionnalisme et surtout, pour l'attention qu'il lui a prodiguée. Un grand merci également aux médecins et personnel infirmier des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,, de 13h à 14h30, auL'inhumation conjointe des cendres de madame Andrée Thibault et de son époux monsieur Gaston Lefèvre, aura lieu par la suite au cimetière de Saint-Antoine de Tilly où celui-ci était originaire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don effectué à la Fondation du CHU de Québec (Soins palliatifs HSFA B8 GL : 43109) Téléphone: 418 525-4385Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca Des formulaires seront disponibles sur place.