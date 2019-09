LAVOIE, Lucien



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 10 septembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Lucien Lavoie. Né à St-Siméon, le 26 septembre 1935, il était le fils de feu dame Alberta Imbeault et de feu monsieur Edmond Lavoie. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 10 h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Monsieur Lavoie laisse dans le deuil son amie de cœur Jeannine Munroe; son fils Sylvain (Manon Cloutier); ses petits-enfants: Steve (Patricia Cayer), Priscilla (Jean-Philippe Boivin); ses arrière-petits-enfants; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Yves (Thérèse Desbiens), Maurice (Ghislaine), Noëlla, Yolande Cloutier (feu Raymond), Diane Hains (feu Réjean) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de