LÉTOURNEAU, Yvan



Au CHU-Hôpital-de-l 'Enfant-Jésus, le 30 août 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Yvan Létourneau, époux de madame Madeleine Bujold et de feu Pierrette Goulet. Il était le fils de feu madame Noëlla Alain et de feu monsieur Wilfrid Létourneau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, aude 12 h à 14 h 45.Outre son épouse et les enfants de celle-ci : Martine Vézina (Alain Lacasse) et Robert B. Vézina (Julie Adam), il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Jacques (Gisèle Lessard), André (Louise Brouard), Pierre (Andrée Deslauriers), Louise (Marcel Malouin); ses beaux-frères et belles-sœurs : Michèle (Jacques Tremblay), Mona (feu Marc-André Bélanger); Jean (Joan Vincent); les membres de la famille Goulet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au Docteur Louis Roy et son équipe médicale de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. Téléphone : 418 657-5334. Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.