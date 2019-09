FORTIN PELLETIER

Marie-Marthe



À l'Hôpital de Montmagny, le 17 septembre 2019, à l'âge de 95 ans et 11 mois, est décédée madame Marie-Marthe Fortin épouse de feu monsieur Jean-Paul Pelletier. Fille de feu madame Marie McNicoll et de feu monsieur Delphis Fortin, elle demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Elle était la mère de: Madeleine (Raymond Bois), Ghislain (Gisèle Robichaud), Réjean (Carméline Lord), feu Danielle (Alain Castonguay), Gaétane et Guylaine. Elle laisse dans le deuil ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Lucienne (feu Camille Jean), feu Odilon, feu Léonce (Paulette Gingras), feu Thomas-Louis, feu Paul-Henri, Louisette McNicoll (Jean-Paul Bherer). De la famille Pelletier: feu Lucienne (feu Alphonse Moreau), feu Lucien (feu Cécile Chouinard), feu Julien (feu Léda Thibodeau), feu Jeanne-D'Arc (feu Guy Gagnon), feu Yves (Claudette Leclerc), feu Yvon (feu Jeannette Beaulieu), feu Pauline (feu Rosaire Lord). Sont également affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Montmagny pour les bons soins apportés durant son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 12h30.suivi de l'inhumation des cendres au cimetière paroissial " Bellevue ".