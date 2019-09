MALTAIS, Bruno



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 septembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Bruno Maltais. Il était l'époux de dame Claire Fortin, fils de feu Charles-Eugène Maltais et de feu Jeanne-Ida St-Gelais. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 28 septembre 2019 de 13h à 16h30 et de 19h à 21h ainsi quede 9h à 11h.Outre son épouse Claire Fortin, il laisse dans le deuil ses enfants: Louis (Anne Frenette), Alexandre (Sonia Tremblay) et Anne (Simon Pichette); ses petits- enfants: Évelyne et Auxanne; ses frères et sœurs: Constance (feu Réal St-Gelais), Claire (feu Paul Gagnon), feu Yvan, feu Nicole, feu Pauline (Jean-Marie Maltais), Bertrand (Ginette Levasseur), Jérôme (feu Édith Morin), Monique (Loïs Jean), Charlotte (Ghislain Munger), Suzette (Bertrand Tremblay), Jocelyn (Ghislaine Bédard), Chantale (Yvon Lavoie), Bernard (feu Évelyne Côté) et Laval (Lorraine Boivin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortin: Ghislaine (André Gagnon), Irène (Marc Lajoie), Gisèle (Claude Duchesne), feu Gaston, Huguette (Antonio Gagnon), Esther (Michel Martel), Nicole (Jean-Paul Tremblay) et feu France (Réjean Leclerc); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040 Avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3.