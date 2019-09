LACHANCE, Jean-Marc



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 19 septembre 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Lachance fils de feu monsieur Roger Lachance et de feu madame Hélène Blouin. Il demeurait à St-Basile (natif de Québec). Monsieur Lachance laisse dans le deuil son épouse Nicole Dompierre, son fils Marc-André (Karine Bertrand); ses petites-filles: Élisabelle et Lilas-May; sa belle-sœur Lise Dompierre (feu Raynald Paquet), ses frères: feu André (Pat) (Louise Bidégaré), Pierre (Suzanne Tremblay) et Michel (Lynda Pageau); son filleul Jean-François Lachance et sa filleule Isabelle Auger; son neveu Éric Lachance et sa nièce Sylvie Lachance ainsi que Dennis Cole et tous les autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à Gino Gosselin, Claude Thibault, Pierre Trudel et à tous ceux qui ont su lui concéder des bons soins. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale samedi 28 septembre 2019 de 13h à 15h. Selon ses volontés, il n'y aura pas de service religieux. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Qc) G3L 1W1. https://www.fsssp.ca/ Les formulaires seront disponibles au salon.