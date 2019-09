MAROIS, Gaston



A la Résidence les Jardins du Haut Saint-Laurent, le 18 septembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Gaston Marois, fils de feu Marie-Anne Roy et de feu Adolphe Marois, époux de dame Marielle Audet. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 18 h à 19 h 45.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marielle; ses enfants: Nicole (Pierre Anderson) et Pierre (Jerry Boverhof); son petit-fils Eric Bédard; ses arrière-petits-enfants: Charles, Léa et Philippe; ses belles-filles: Marie-Claude Gignac, Marie-Hélène Gignac et leurs enfants: Marie-Pier, Catherine et Samuel Turcotte, Evelyne et Philippe Audet; ses sœurs et son frère: Colette (feu Jean Chabot), Madeleine (feu Yvan Martel), Jean-Guy (Charlotte Beauchemin) et feu Paul-Eugène (Olivette Fawn) sans oublier plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: René (Ghislaine Lepage), Jeannette (Magella Disnard), Georges-Henri, Françoise (Noël Rochelle), Marie-Thérèse, Gabrielle, Lucille (Georges Rhéaume), Marguerite et Jean-Louis. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de la Résidence les Jardins du Haut Saint-Laurent pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec QC G1S 3G3.