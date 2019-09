LAVOIE, Pierrette



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 20 septembre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Pierrette Lavoie, fille de feu dame Eugénie Gaudreault et de feu monsieur Lionel Lavoie. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 28 septembre 2019 de 13 h à 15h30.La famille recevra les condoléances à partir de 9h30 à l'arrière de l'église. La cérémonie sera suivi d'une mise en terre au cimetière St- Michel (Mistassini), boul. De Quen. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Chantal Rouleau), Jasmine (Bernard Coté) et Carol; ses petits-enfants: Marie-Claude (Charles-Robert Henley) et Louis-Phillippe; ses arrière-petits-enfants: Sarah Jézabel; ses frères et sœurs: feu Aurélien (Marie-Ange St-Amant, Yvon Lalancette), Gertrude (feu Sylvio St-Amant), feu Maurice (Anne-Marie Laliberté), Denise (feu Rosaire Bouchard, Robert Milot), feu Joachim (Jacinthe Simard, Richard Castonguay), Monique (ex-conjoint Aurélien Villeneuve, Jacques Chiquette), Colette (Romuald Simard) et Marthe (Fabien Bouchard). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s.